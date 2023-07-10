Доброволец «Топаз» рассказал, что выкуп из плена ВСУ стоил 20 тысяч долларов

Доброволец рассказал, что выкуп из плена ВСУ стоил 20 тысяч долларов Фото: Александр КОЦ

Доброволец с позывным «Топаз», которому удалось сбежать из украинского плена, рассказал, что за освобождение российских военных Вооруженные силы Украины (ВСУ) требовали 20 тысяч долларов. По его словам, передача денег украинским военным не гарантировала, что пленным сохранят жизнь.

«Обмена не было такого. Откуп, говорят, платишь 20 тысяч долларов - мы тебя отпускаем», - цитируют военнослужащего РИА Новости.

По его словам, после передачи денег пленных выводили в поле.

«Им эти командиры прямо так и сказали: «Хочешь, бери белый флаг и иди к своим. Дойдешь - значит дойдешь, а не дойдешь – значит, судьба такая». Только так, и все», - рассказал военный.

Доброволец «Топаз» был взят в плен на Донецком направлении украинским батальоном «Скала». Позже его и еще одного российского военнослужащего пустили как «живой щит» перед разведывательной группой ВСУ, и «Топазу» удалось сбежать.

Ранее вернувшийся из плена доброволец Алексей рассказывал, что украинские боевики практиковали пытки пленных электрическим током и водой, а также лишением пищи и воды. По его словам, украинские боевики «выбивали» из пленных сведения о подразделениях, в которых те служили, позывные сослуживцев и номера телефонов родных и близких.

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее заявляла о том, что киевский режим нарушает достигнутые договоренности между Украиной и РФ по обмену военнопленными.