Власти Николаева сообщили о повреждении объекта инфраструктуры Фото: REUTERS

Объект инфраструктуры получил повреждения в Николаеве на юге Украине. Об этом в понедельник, 10 июля, проинформировал глава областной администрации Виталий Ким.

«Удар был нанесен по объекту инфраструктуры», - написал Ким в своих социальных сетях.

О каком конкретно объекте идет речь, он не сообщил, объяснив, что подробная информация в настоящее время уточняется.

Ким лишь уточнил, что инцидент произошел ночью в понедельник, 10 июля.

Ранее украинские СМИ сообщали о том, что в Николаеве прогремел взрыв.

Недавно глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщал, что во Львове поврежден объект критической инфраструктуры.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.