МИД Китая: США подливают масло в огонь поставками кассетных боеприпасов Киеву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин в понедельник, 10 июля, прокомментировала поставку кассетных бомб Соединенными Штатами Украине. Она заявила, что безответственная передача такого вида оружия может повлечь за собой гуманитарные проблемы.

Официальный представитель МИД КНР напомнила, что такое решение США вызвало обеспокоенность у международного сообщества, и большое количество государств выступили против поставки кассетных бомб Украине.

«Безответственная передача кассетных боеприпасов может легко вызвать гуманитарные проблемы», - цитирует Нин ТАСС.

По ее мнению, нельзя подливать масло в огонь в данном конфликте.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на представителя Белого дома сообщила, что власти Соединенных Штатов приняли решение отправить Вооруженным силам Украины кассетные боеприпасы.

В свою очередь, генсек ООН Антониу Гутерриш поддерживает конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов, которая была принята 15 лет назад. Таким образом он выступил против поставки такого типа вооружения Украине.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что инициатива предоставить боеприпасы Украине является частью антироссийского курса США. Она добавила, что выбранный курс США подразумевает затягивание конфликта, не считаясь с жертвами населения Украины.