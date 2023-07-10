Германия работает над документом по гарантиям безопасности для Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Германии работают над документом, который даст гарантии безопасности для Украины. Но в нем нет обязательства по оказанию взаимной военной помощи. Об этом проинформировал ТАСС со ссылкой на источник в кабмине ФРГ.

«Там нет обязательства по оказанию взаимной помощи», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что задача такого документа заключается в том, чтобы наделить Украину способностями самостоятельно защищаться. Соглашение также будет регулировать оказание Киеву различного вида помощи.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности предоставить Украине гарантии безопасности. При этом он не уточнил, в чем именно будут заключаться эти гарантии. По его словам, их еще необходимо уточнить.

Недавно издание Politico сообщило, что небольшая группа западных стран-союзников Киева активизировалась перед саммитом НАТО в Вильнюсе и стала в срочном порядке вырабатывать гарантии безопасности для Украины. Источник издания утверждает, что в июне такие переговоры вели США и ряд государств Европы. По его данным, гарантии безопасности будут означать, что страны НАТО будут «еще очень долго оснащать» Вооруженные силы Украины.