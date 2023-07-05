В Германии предложили поделить Украину для принятия в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель комитета парламента Германии по внешней политике Михаэль Рот предложил принять Украину в военный блок НАТО по частям.

“Вместо ультиматумов или каких-либо угроз в адрес России я выступаю за то, чтобы несколько иначе трактовать договорные основы для включения Украины в состав НАТО. Я бы не ставил условием для приема идеальный мир”, — заявил он в интервью изданию Die Zeit.

По мнению Рота, Украина может вступить в альянс в границах территории, находящейся под контролем киевского режима, а на другие области Украины НАТО может не распространить обязательства по пятой статье альянса о коллективной обороне.

Тем временем Владимир Зеленский считает, что Украина не сможет вступить в НАТО до полного прекращения боевых действий на территории страны.

При этом Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что вопрос вступления Украины в альянс в принципе не будет иметь смысла в случае поражения ВСУ в текущем конфликте.

В свою очередь полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис предупредил, что даже гарантии безопасности Украины со стороны НАТО могут привести к эскалации конфликта вплоть до ядерной войны.