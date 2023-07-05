В США рассказали Украине неприятную новость о вступлении в НАТО

Белый дом: Украина для вступления в НАТО должна провести реформы для соответствия стандартам альянса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Украина должна провести необходимые реформы для приведения своих вооруженных сил в соответствие стандартам военного блока НАТО.

“И президент говорил вновь и вновь: Украина должна будет провести реформы, чтобы соответствовать тем же самым стандартам, что и любые страны НАТО, прежде чем она сможет присоединиться . Он заявлял, что, по его мнению, этого можно добиться, что Украина может добиться этого”, — отметила Жан-Пьер на регулярном бриффинге для журналистов.

Напомним, президент США Джо Байден ранее отмечал, что каждая страна-кандидат должна сама обеспечить полное соответствие стандартам НАТО и Вашингтон не намерен облегчать процесс вступления Украины в альянс.

Тем временем председатель комитета парламента Германии по внешней политике Михаэль Рот предложил поделить территорию Украины и принять в НАТО только те части страны, которые находятся под контролем киевского режима.

При этом сам Владимир Зеленский признает, что до окончания боевых действий на территории Украины ни о каком вступлении в военный союз НАТО для страны не может идти и речи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что одной из целей спецоперации на Украине является именно противодействие вступлению Украины в Североатлантический альянс.