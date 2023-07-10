Режиссер Александр Митта остается в больнице в состоянии средней тяжести Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Режиссер, народный артист России Александр Митта продолжает находится в Боткинской больнице, его состояние оценивается как средней тяжести. Об этом РИА Новости сообщил источник в медучреждении.

«Он находится в неврологическом отделении, в состоянии средней тяжести», - сказал собеседник издания.

В Боткинской больнице уточнили, что сознание у Митты ясное.

О том, что Митта был госпитализирован стало известно 3 июля. Тогда сын режиссера Евгений сообщил, что отец чувствует себя нормально и опроверг информацию о том, что народный артист России пережил инсульт.

Через несколько дней Митта-младший рассказал, что режиссера готовят к выписке. Тогда Евгений отметил, что отец чувствует себя удовлетворительно, для его возраста можно сказать хорошо.

Митта снял такие фильма, как «Звонят, откройте дверь», «Гори, гори, моя звезда», «Москва, любовь моя», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Шагал – Малевич» и сериал «Граница. Таежный роман».