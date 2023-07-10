Матвиенко передала Си Цзиньпину наилучшие пожелания и теплый привет от Путина

Матвиенко передала Си Цзиньпину теплый привет и наилучшие пожелания от Путина Фото: пресс-служба СФ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе рабочего визита в Китай передала председателю КНР Си Цзиньпину послание от президента России Владимира Путина.

“Перед отъездом я разговаривала с Владимиром Владимировичем, он просил передать вам очень теплое приветствие, наилучшие пожелания. Тепло вспоминал ваш визит в марте, ваши длительные результативные переговоры. Передал вам устное послание. Чтобы не зачитывать, хоть оно и устное, но все-таки вам адресовано, позвольте я вам его передам”, — сказала Матвиенко при встрече с лидером КНР.

Также после встречи с Си Цзиньпином спикер Совфеда заявила, что в данный момент в России достигнут абсолютный консенсус по поводу развития отношений между Москвой и Пекином. Матвиенко подчеркнула, что углубление сотрудничества и взаимодействие в самых различных сферах полностью соответствует интересам обеих сторон и одобряется как политическими элитами, так и народом России и Китая.

Напомним, днем ранее делегация Федерального собрания во главе со спикером Совфеда Матвиенко направилась с рабочим визитом в Китай по приглашению коллег их Пекина.

Издание Global Times подчеркивало, что сближение России и Китая может стать сложнейшим геополитическим вызовом для Соединенных Штатов за всю историю, поскольку этот союз угрожает гегемонии Вашингтона и принесет в этот мир больше открытости, сделав его многополярным.