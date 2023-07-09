Совфед РФ: Валентина Матвиенко направляется с визитом в Китай

Валентина Матвиенко примет участие в очередном заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству России и Китая. Фото: пресс-служба СФ

Пресс-служба Совета Федерации России сообщила, что делегация Федерального собрания направилась с рабочим визитом в Китай. Отмечается, что возглавляет делегацию председатель Совфеда Валентина Матвиенко, а визит состоится по приглашению властей КНР.

“Делегация Федерального Собрания во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко направляется с визитом в Китайскую Народную Республику. Визит состоится по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи”, — сообщили в пресс-службе Совфеда журналистам.

Матвиенко примет участие в очередном заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству России и Китая, а в состав делегации вошли несколько глав комитетов обеих палат парламента РФ.

Напомним, 27 июня в Москве прошли очередные российско - китайские консультации по вопросам противоракетной обороны, а за несколько дней до этого в Пекине прошли переговоры между премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и премьером Госсовета Китая Ли Цяном.

Издание Global Times отмечало, что альянс России и Китая может стать для Вашингтона самым худшим кошмаром, поскольку слаженные действия Москвы и Пекина могут стать сложнейшим геополитическим вызовом для США за всю историю.