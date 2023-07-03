Экс-генсек НАТО Расмуссен: Киев может вступить в альянс по ускоренному сценарию
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Бывший генсек военного блока НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Украина может вступить в альянс по ускоренному сценарию, также как Швеция и Финляндия.
“Украина явно соответствует критериям для членства и могла бы в следующем году пойти по тому же короткому пути, что Швеция и Финляндия”, — приводит издание Times слова бывшего главы альянса.
Расмуссен считает, что украинская армия в данный момент является одной из самых боеспособных в Европе и уже соответствует всем критериям НАТО, при этом без вступления Украины в альянс не получится добиться устойчивого мира на европейском континенте.
“Называйте это сдерживанием или как угодно”, — заявил он.
Ранее полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис предупредил, что даже гарантии безопасности Украины со стороны НАТО могут привести к эскалации конфликта вплоть до ядерной войны.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россия в любом случае добьется устранения угрозы вступления Украины в НАТО.
При этом кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший отмечал, что Украина могла бы и вовсе избежать конфликта с Россией, публично заявив о том, что не будет вступать в Североатлантический альянс.