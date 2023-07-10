Российский дипломат объяснил причины отправки ВСУ кассетных бомб

Гаврилов: ВСУ просят у США кассетные снаряды из-за боеприпасного голода Фото: REUTERS

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что просьбы президента Украины Владимира Зеленского о поставке ВСУ кассетных боеприпасов вызваны дефицитом оружия для обещанного наступления, которое обречено на провал.

“Кассетные боеприпасы они просят, потому что у Европы, у США на ближайший год "боеприпасный голод", они не могут произвести физически, со складов брать тоже не очень желают. У них нет других, они пытаются хоть что-то, понимая, что наступление Украины, которое сейчас проваливается, оно и провалится, я уверен”, — заявил Гаврилов в эфире канала “Россия 24”.

Напомним, французское издание Le Monde также отметило, что решением о поставке Украине кассетных боеприпасов Вашингтон показал свою слабость и подтвердил истощение собственных запасов традиционного вооружения.

В свою очередь генерал-лейтенант армии США в отставке Марк Хертлинг подчеркнул, что поставки кассетных бомб Украине не только не помогут украинской армии проводить обещанное наступление, но и помешают продвигаться вглубь российской обороны, поскольку именно наступающим войскам придется идти по заминированным несработавшими суббоеприпасами территориям.