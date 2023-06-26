Советник Пушилина Гагин: мирные жители ДНР ежедневно гибнут от обстрелов со стороны ВСУ Фото: REUTERS

Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что в республике каждый день погибают мирные жители из-за обстрелов со стороны ВСУ населенных пунктов, близких к линии соприкосновения.

“Помимо нанесения ударов по нашим боевым порядкам, по нашим позициям, противник каждый день наносит удары по прифронтовой зоне, по населенным пунктам прифронтовой зоны. К сожалению, у нас ежедневно по всей линии фронта есть жертвы среди мирного населения”, — рассказал Гагин РИА Новости.

Он отметил, что не может назвать ВСУ настоящей армией, поскольку действия украинских боевиков являются “геноцидом” и бесчеловечным поведением, недостойным для настоящих военных. По его мнению, ВСУ – “сборище негодяев и преступников”.

Напомним, недавно советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прямо заявил, что план Киева включает “уничтожение” максимального числа россиян в ходе наступления.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что после таких заявлений киевского режима западные страны должны уже понять, что фактически помогают убийцам.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что киевский режим давно перешел к тактике террора, а официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что киевский режим продолжит терроризировать весь мир и никогда не станет другим.

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