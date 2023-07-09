“Не сейчас”: Байден сообщил Киеву неприятную новость про НАТО

Байден заявил об отсутствии единства в НАТО по вопросу вступления Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден заявил, что на данный момент нет единства среди стран военного блока НАТО по вопросу о вступлении Украины в альянс прямо сейчас.

“Я не думаю, что в НАТО есть единодушная позиция по поводу того, стоит ли приглашать Украину в семью стран НАТО сейчас, в этот момент…”, — заявил политик в интервью телеканалу CNN.

По словам Байдена, он четко дал понять Зеленскому, что Вашингтон продолжит военную поддержку ВСУ, однако вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс обсуждать преждевременно, поскольку “необходимо выполнить ряд других требований”.

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вооруженные силы Украины на данный момент не соответствуют стандартам, необходимым для вступления в НАТО.

При этом Байден подчеркивал, что для вступления в альянс Украине необходимо обеспечить абсолютное соответствие стандартам НАТО и Вашингтон не намерен облегчать этот процесс для Киева.

В свою очередь экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер считает, что долгие годы НАТО держалась на “нежизнеспособной идеологии”, которая была разрушена конфликтом на Украине, поставившим само существование альянса под угрозу.