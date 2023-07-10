Минобороны РФ: в боях на стороне ВСУ участвуют более 2 тысяч иностранных наемников

Минобороны РФ: в боях на стороне ВСУ принимают участие более двух тысяч иностранных наемников Фото: REUTERS

Министерство обороны России сообщило, что к данному моменту в боях на стороне ВСУ принимают участие более двух тысяч иностранных наемников.

“На фоне срыва очередной волны мобилизации на Украине, и с целью сокрытия катастрофических потерь личного состава ВСУ, киевский режим усилил вербовочную работу в странах Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока по привлечению иностранных наемников”, — отметили в телеграм-канале ведомства.

По данным Минобороны РФ, с начала спецоперации на Украине в ряды ВСУ официально вступили 11675 иностранных наемников из более чем 80 стран, однако основная часть военных подписала контракты до конца апреля 2022 года, поскольку после первых серьезных потерь количество желающих участвовать в боях на стороне киевского режима значительно сократилось.

Напомним, недавно украинский политолог Олег Соскин также отмечал, что Киев в отчаянной попытке заполнить потери ВСУ в личном составе стал похищать людей на улице и принудительно отправлять их в армию.

При этом, по мнению Соскина, Владимир Зеленский даже готов угробить армию из-за желания выполнить поставленные западными кураторами задачи, поэтому продолжит наступление любой ценой, несмотря на потери, что в конечном итоге приведет к полному разгрому вооруженных сил Украины.