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НовостиВ мире10 июля 2023 13:01

Столтенберг: страны НАТО обсуждают прием Украины в альянс по упрощенной схеме

Вопрос вступления Украины в альянс будет иметь смысл только после завершения конфликта
Дарья ЧИПУРНАЯ
Столтенберг заявил, что НАТО обсуждает прием Украины без Плана действий для членства

Столтенберг заявил, что НАТО обсуждает прием Украины без Плана действий для членства

Фото: REUTERS

Страны-члены НАТО обсуждают прием Украины в альянс без обязательств по выполнению Плана действий по подготовке к членству (ПДЧ). Такое заявление сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг накануне саммита в Вильнюсе.

"Эти предложения также включают создание Совета Украина - НАТО. Но пока никакого решения не принято", - сказал Столтенберг, добавив, что все окончательные решения будут приниматься исключительно во время саммита, который пройдет 11-12 июля.

Генсек НАТО добавил, что вопрос вступления Украины в альянс будет иметь смысл только после спецоперации. Он также отметил, что НАТО продолжит поставлять киевскому режиму оружие, тренировать бойцов ВСУ и вести тесные консультации с офисом Зеленского.

Ранее сайт KP.RU в большом материале объяснил, почему Вашингтон противится вступлению Украины в НАТО.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что если Украина всё же вступит в альянс, то эта страна станет реальной угрозой для России.