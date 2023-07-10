Столтенберг: страны НАТО обсуждают прием Украины в альянс по упрощенной схеме

Столтенберг заявил, что НАТО обсуждает прием Украины без Плана действий для членства Фото: REUTERS

Страны-члены НАТО обсуждают прием Украины в альянс без обязательств по выполнению Плана действий по подготовке к членству (ПДЧ). Такое заявление сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг накануне саммита в Вильнюсе.

"Эти предложения также включают создание Совета Украина - НАТО. Но пока никакого решения не принято", - сказал Столтенберг, добавив, что все окончательные решения будут приниматься исключительно во время саммита, который пройдет 11-12 июля.

Генсек НАТО добавил, что вопрос вступления Украины в альянс будет иметь смысл только после спецоперации. Он также отметил, что НАТО продолжит поставлять киевскому режиму оружие, тренировать бойцов ВСУ и вести тесные консультации с офисом Зеленского.

Ранее сайт KP.RU в большом материале объяснил, почему Вашингтон противится вступлению Украины в НАТО.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что если Украина всё же вступит в альянс, то эта страна станет реальной угрозой для России.