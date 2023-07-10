Сунак ушел от прямого ответа про кассетные бомбы на встрече с Байденом

Reuters: Сунак в беседе с Байденом подтвердил приверженность конвенции о запрете кассетных снарядов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Агентство Reuters сообщило, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак обсудил с президентом США Джо Байденом решение Вашингтона о поставке украинской армии кассетных боеприпасов. Агентство уточнило, что Британия сохраняет приверженность конвенции о запрете использования подобного оружия.

“Мы придерживаемся наших обязательств по конвенции, которые включают в себя противодействие их применению. Мы ничего не меняем в этом отношении, очевидно, что каждая страна должна сама принимать решение”, — приводит Reuters слова представителя премьера Соединенного Королевства.

При этом, по мнению представителя Сунака, решение о поставках Украине кассетных бомб было для Вашингтона сложным, однако Россия якобы вынудила главного союзника Киева.

Однако французское издание Le Monde считает, что главной причиной решения Вашингтона о передаче подобного оружия Киеву стало истощение запасов традиционного оружия Пентагона, что и подтвердили своим действиями власти США и показали свою слабость.

В свою очередь член конгресса США Марджори Тейлор Грин отметила, что это решение Вашингтона является очередным шагом к эскалации конфликта и поставило под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов.