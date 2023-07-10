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НовостиПолитика10 июля 2023 15:59

CNN: Rheinmetall в течение трех месяцев откроет на Украине танковый завод

В марте этого года концерн обсуждал строительство на Украине танкового завода
Сергей ЧИКОВ
CNN: Rheinmetall в течение трех месяцев планирует открыть на Украине завод по ремонту бронетехники

CNN: Rheinmetall в течение трех месяцев планирует открыть на Украине завод по ремонту бронетехники

Фото: REUTERS

Немецкий военный концерн Rheinmetall планирует в ближайшие три месяца планирует запустить завод по производству и ремонту бронетехники на территории Украины.

“Rheinmetall откроет завод бронетехники на Украине в течение ближайших 12 недель”, — заявил гендиректор компании Армин Паппергер в интервью CNN.

Напомним, еще в марте этого года оборонный концерн начал планировать создание на территории Украины производства танков, снарядов, ПВО и военного транспорта. Паппергер отмечал, что компания вела переговоры о строительстве завода, способного выпускать до 400 новейших танков в год. С этой целью Rheinmetall основала совместное с Украиной предприятие и выделила на проект около 200 миллионов евро.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал решение Rheinmetall троллингом киевского режима и отметил, что открытие такого завода “будет должным образом отмечено салютом из Калибров”.