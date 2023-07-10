Reuters: НАТО впервые после холодной войны согласовала план на случай атаки России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Агентство Reuters сообщило, что страны военного блока НАТО впервые после окончания холодной войны согласовали план действий при возможной атаке России, преодолев блокировку этих планов со стороны Турции.

“Союзники по НАТО в понедельник достигли соглашения по региональным планам, в которых описывается, как альянс может ответить на российскую атаку... возрождение планов подчеркивает важный сдвиг, так как это первый раз, когда в НАТО подготовили подобные планы с окончания холодной войны”, — сообщили авторы статьи.

Напомним, 11 июля в Литве стартует двухдневный саммит НАТО. На него в Вильнюс приедут лидеры всех стран, входящих в альянс, а основной повесткой станет конфликт на Украине и возможные гарантии безопасности, которые могут представить киевскому режиму его союзники.

В свою очередь бывший полковник армии США Дэниел Дэвис считает, что любые гарантии безопасности Украины со стороны НАТО могут привести к эскалации конфликта и даже спровоцировать ядерную войну.