Захарова заявила, что Япония по ситуации вокруг Запорожской АЭС оперирует фейками

Захарова уличила Токио в распространении украинских фейков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Озабоченность Токио вокруг ситуации на Запорожской атомной электростанции (АЭС) основана на фейках, распространенных Киевом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментарий которой опубликовал сайте ведомства.

Захарова обратила внимание на заявления генсека кабмина Японии Хирокадзу Мацуно и министра иностранных дел Ёсимасы Хаяси об их обеспокоенности в связи с тем, что на ЗАЭС якобы готовится провокация со стороны РФ.

"Удивлены тем, с какой безапелляционностью Токио оперирует слухами, под которыми, как мы уже неоднократно заявляли, нет никаких оснований", - заявила Захарова.

Официальный представитель МИД России посоветовала Японии обратить внимание на собственные проблемы в области ядерной безопасности, в том числе на слив радиоактивной воды с Фукусимской АЭС.

Ранее в июле инспекторы МАГАТЭ дважды обследовали Запорожскую АЭС и не обнаружили на ней следов мин и других взрывчатых веществ, что подтверждает непричастность России к слухам о якобы готовящейся диверсии.

Кроме того, снимки американских спутников Planet Labs не нашли взрывные устройства на ЗАЭС, о которых сообщал украинский президент Владимир Зеленский.