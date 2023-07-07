Эксперты МАГАТЭ не обнаружили мин на Запорожской АЭС при повторной проверке

Эксперты МАГАТЭ не нашли мин на ЗАЭС при дополнительной проверке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе повторной проверки не обнаружили признаков минирования на объектах Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом говорится в заявлении агентства со ссылкой на гендиректора организации Рафаэля Гросси.

МАГАТЭ провели первую проверку 5 июля, которая также не выявила следов мин. После инспекторы попросили предоставить повторный доступ на объекты ЗАЭС. Теперь им удалось проверить более широкий участок большого пруда-охладителя Запорожской станции.

"До сих пор не обнаружено пока никаких видимых признаков мин или взрывчатых веществ", сказано в документе.

Напомним, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с попыткой Вооруженный сил Украины (ВСУ) совершать атаки неподалеку от Запорожской АЭС. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что Киев готовит диверсии на ЗАЭС, однако РФ принимает все необходимые меры для предотвращения угрозы.