Sky News: спутниковые снимки Planet Labs опровергли слухи о взрывных устройствах на ЗАЭС Фото: REUTERS

Телеканал Sky News заявил, что снимки американской спутниковой компании Planet Labs опровергли недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы планирует устроить подрыв Запорожской АЭС и разместила на крышах нескольких ядерных реакторов предметы, похожие на взрывные устройства.

“Спутниковые снимки не показывают крупных взрывных устройств на крышах реакторов... Наши эксперты не смогли независимо подтвердить заявления Владимира Зеленского, который сказал, что "устройства, которые выглядят как взрывные", были на крышах третьего и четвертого реакторов”, — сообщили в эфире телеканала.

Украинские власти неоднократно заявляли, что Россия якобы планирует устроить подрыв Запорожской АЭС, однако, как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, все эти заявления являются ложью.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также отмечал, что слова Зеленского о якобы планах Кремля устроить взрыв на Запорожской атомной станции являются бредом.

При этом бывший депутат Европарламента, французский политик Флориан Филиппо считает, что украинские власти действительно планируют атаковать Запорожскую АЭС и использовать эту диверсию для оправдания необходимости дальнейших поставок оружия.