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НовостиВ мире10 июля 2023 18:29

Госдеп США: вопрос вступления Турции в ЕС не должен мешать включению Швеции в НАТО

Мэттью Миллер заявил, что "это два отдельно стоящих вопроса"
Дарья ЧИПУРНАЯ
Турция мечтает о евроинтеграции

Турция мечтает о евроинтеграции

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил на брифинге, что вопрос вступления Турции в Европейский союз не должен стать препятствием присоединению Швеции к НАТО.

"Мы считаем, что это два отдельно стоящих вопроса", - сказал Миллер, отметив, что американцы всегда поддерживали стремление Турции стать полноправным членом ЕС.

Ранее в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Стамбул одобрит заявку Стокгольма на вступление в Североатлантический альянс только в том случае, если Турцию примут в Евросоюз. "Турцию заставляют ждать уже 50 лет у дверей ЕС", - заявил турецкий лидер перед вылетом на саммит НАТО в Вильнюсе.

Напомним, в Турции не спешат давать добро на вступление Швеции в НАТО из-за проявления исламофобии в стране. Так, в Стокгольме в июне прошли сразу несколько акций с сожжением Корана.