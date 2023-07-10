Представитель Госдепа США дважды оговорился, признав стратегический провал Украины

Представитель Госдепа назвал конфликт на Украине "стратегическим провалом Киева" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер дважды оговорился во время выступления на брифинге, когда тема зашла об украинском конфликте.

"Мы уверены, что конфликт - это стратегический провал Украины", - заявил Миллер на пресс-конференции. Сидящие в зале журналисты поспешили поправить Миллера: "Кажется, вы хотели сказать Россия".

Но и со второй попытки представителю Госдепа не удалось ответить на вопрос без оговорки. С третьего раза Миллер сквозь смех признал, что "ему сегодня требуется больше, чем два исправления" из зала.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предположил, что Украина может разрушиться еще до победы России и окончания специальной военной операции. Американский бизнесмен Илон Маск также выразил мнения, что у ВСУ нет ни единого шанса на успех в конфликте.