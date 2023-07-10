Столтенберг: Эрдоган передаст на ратификацию протокол вступления Швеции в НАТО

Столтенберг заявил, что Турция согласилась на прием Швеции в НАТО в кратчайшие сроки Фото: REUTERS

Турция согласилась передать на ратификацию протокол вступления Швеции в Североатлантический альянс. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг перед саммитом альянса в Вильнюсе.

"Это исторический день", - сказал Столтенберг по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьером Швеции Ульфом Кристерссоном.

По словам генсека НАТО, Эрдогана убедили в кратчайшие сроки направить протокол о присоединении на ратификацию в Великую национальную ассамблею.

При этом Столтенберг не назвал конкретных дат, когда Швеция сможет окончательно стать полноправным членом НАТО. Сначала Анкара должна ратифицировать протокол.

Ранее Эрдоган заявил, что одобрит вступление Швеции в НАТО только в том случае, если Турция станет полноправным членом Европейского союза. При этом в США рекомендовали Анкаре не связывать между собой эти вопросы.