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НовостиПолитика11 июля 2023 5:57

Российские военные уничтожили три польские гаубицы Krab ВСУ на двух направлениях

Войска РФ также ликвидировали три украинских беспилотника
Екатерина КОСОБОКОВА
Российские военные уничтожили три польские гаубицы Krab ВСУ на двух направлениях

Российские военные уничтожили три польские гаубицы Krab ВСУ на двух направлениях

Фото: Александр КОЦ

Российские военнослужащие ликвидировали три самоходные гаубицы Krab польского производства Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сватовском и Краснолиманском направлениях. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены три самоходные гаубицы Krab западного производства, самоходная гаубица «Акация», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30 украинских войск», - цитирует Савчука ТАСС.

Помимо этого, российские военнослужащие с помощью зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» уничтожили три украинских дрона.

Также военные группировки при помощи тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» нанесли удар по трем опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы ВСУ. В результате были ликвидированы две боевые бронированные машины, боевая машина пехоты и пикап.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказывал, что российским ударом в Николаеве был уничтожен склад ВСУ с дальнобойными авиаракетами западного производства.

Сайт KP.RU писал о передаче польскими властями Украине 18 самоходных гаубиц Krab. В то же время, по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, объем поставленного вооружения украинской армии в 2023 году существенно не повлияет на ход специальной военной операции.