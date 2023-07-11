Российские военные уничтожили три польские гаубицы Krab ВСУ на двух направлениях Фото: Александр КОЦ

Российские военнослужащие ликвидировали три самоходные гаубицы Krab польского производства Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сватовском и Краснолиманском направлениях. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены три самоходные гаубицы Krab западного производства, самоходная гаубица «Акация», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30 украинских войск», - цитирует Савчука ТАСС.

Помимо этого, российские военнослужащие с помощью зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» уничтожили три украинских дрона.

Также военные группировки при помощи тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» нанесли удар по трем опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы ВСУ. В результате были ликвидированы две боевые бронированные машины, боевая машина пехоты и пикап.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказывал, что российским ударом в Николаеве был уничтожен склад ВСУ с дальнобойными авиаракетами западного производства.

Сайт KP.RU писал о передаче польскими властями Украине 18 самоходных гаубиц Krab. В то же время, по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, объем поставленного вооружения украинской армии в 2023 году существенно не повлияет на ход специальной военной операции.