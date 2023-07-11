Комитет Госдумы одобрил поправку об аннулировании брака из-за смены пола супруга Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Профильный комитет нижней палаты федерального парламента во вторник, 11 июля, рекомендовал принять во втором чтении законопроект о запрете смене пола. Также депутаты одобрили несколько поправок к нему, среди которых - аннулирование брака при смене пола одного из супругов.

«А также вследствие внесения изменения в запись акта гражданского состояния об изменении пола одним из супругов», - говорится в тексте поправок.

Кроме того, парламентарии одобрили поправку, согласно которой из-за смены пола нельзя будет усыновить ребенка. В случае принятия законопроекта, также будет запрещено делать операции и принимать препараты для смены пола.

Уточняется, что тех, кто изменил пол до вступления в силу закона, данные ограничения не коснутся.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что в Государственную думу Российской Федерации внесли законопроект, который предлагает установить запрет на медицинские вмешательства, которые направлены на смену пола. Сообщалось, что авторами данной инициативы выступило почти 400 депутатов.

В июне парламентарии приняли законопроект в первом чтении. Отмечалось, что подобная мера станет одним из шагов по укреплению семейных ценностей в российском законодательстве.