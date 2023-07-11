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НовостиПолитика11 июля 2023 9:52

Песков: новые поставки оружия Киеву не изменят ход спецоперации

По его словам, поставки только утяжелят участь Украины
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Песков: новые поставки оружия Киеву не изменят ход спецоперации

Песков: новые поставки оружия Киеву не изменят ход спецоперации

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал передачу нового вооружения Киеву от стран Запада.

По словам Пескова, поставки никак принципиально не повлияют на ход специальной военной операции.

"Новые поставки вооружений Киеву принципиально не изменят хода СВО, лишь утяжелят участь Украины", - заявил Песков.

При этом, по мнению Пескова, решение французских властей передать Украине ракеты дальнего радиуса действия является ошибочным. Данное решение чревато последствиями для украинской стороны, поскольку это вынудит российскую армию принимать контрмеры.

Также российские власти очень внимательно следят за ситуацией, сложившейся на саммите НАТО в Вильнюсе, поскольку многие высказывания на нем будут предметом глубокого анализа, заключил Песков.