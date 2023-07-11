TAC: поставка кассетных снарядов Украине показала уязвимость США перед Китаем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американское издание The American Conservative заявило, что решение Вашингтона отправить Украине кассетные боеприпасы показало уязвимость Соединенных Штатов в случае потенциальной конфронтации с Китаем.

“Одна из причин, по которой Вашингтон прибегает к использованию ужасных кассетных боеприпасов для поддержки Киева, заключается в том, что военно-промышленная база Америки не поспевает”, — отметили авторы статьи.

В публикации подчеркивается, что даже если участие в конфликте на Украине настолько истощает запасы традиционного оружия Пентагона, то глобальный конфликт с Китаем из-за поддержки Тайваня и вовсе покажет абсолютную несостоятельность американской военной промышленности.

Напомним, ранее США согласовали поставку Украине кассетных боеприпасов. Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отметил, что подобное решение указывает на серьезный дефицит оружия у киевского режима и “боеприпасный голод” у его союзников.

Французское издание Le Monde также считает, что своим решением Вашингтон показал слабость и подтвердил истощение собственных запасов обычных боеприпасов.