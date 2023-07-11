"Макрон сумасшедший!": во Франции пришли в ужас от решения передать Киеву ракеты SCALP

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите НАТО в Вильнюсе 11 июля Фото: REUTERS

Решение президента Франции Эммануэля Макрона передать Украине ракеты дальнего радиуса действия SCALP является сумасшедшим. Такое мнение выразил французский политик, лидер местной правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсетях.

"Франция объявляет прямо сейчас на саммите НАТО многие вещи, которые всё больше напоминают участие в боевых действиях! Макрон сумасшедший!", - написал Филиппо в соцсетях, призвав французский парламент созвать экстренное собрание.

Ранее 11 июля Макрон перед официальным началом саммита НАТО в Вильнюсе объявил, что Франция передаст Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты большой дальности. По данным агентства Reuters, количество ракет SCALP, которые попадут на Украину, дойдет до 50.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал решение Парижа ошибочным, которое чревато последствиями для украинской стороны.