Шойгу анонсировал новые проблемы для ВСУ на поле боя

Шойгу: в случае поставок кассетных бомб США на Украину Россия использует аналогичные снаряды Фото: Вадим САВИЦКИЙ

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в случае поставки Украине американских кассетных боеприпасов российские войска будут вынуждены тоже применять подобное оружие.

“У России на вооружении имеются кассетные боеприпасы на все случаи жизни, они гораздо эффективнее, чем американские”, — подчеркнул глава Минобороны.

Также он отметил, что до этого Россия не применяла подобные снаряды из-за понимания, какую опасность они представляют для мирного населения Украины. При этом, подчеркнул Шойгу, подобное оружие у ВСУ повлечет затягивание конфликта.

Напомним, недавно президент США Джо Байден объявил о поставках Украине кассетных боеприпасов. При этом ранее в Белом доме подчеркивали, что Соединенные Штаты при выборе подобного оружия будут стараться передавать ВСУ только боеприпасы с наименьшим процентом несработавших суббоеприпасов.

Тем временем бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что это решение Вашингтона станет “пиар-кошмаром” для Джо Байдена, а речь на самом деле идет о старых неэффективных снарядах 1987 года выпуска.

В свою очередь французское издание Le Monde заявило, что данным решением Вашингтон показал свою слабость и подтвердил истощение собственных запасов традиционного вооружения.