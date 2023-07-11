Шойгу: Путин дважды в день заслушивает доклады о спецоперации

Владимир Путин дважды в сутки заслушивает доклады о ходе СВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин дважды в сутки внимательно заслушивает доклады о ходе проведения специальной военной операции, несмотря на свой загруженный рабочий график. Об этом заявил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу.

"Несмотря на свою загруженность, верховный главнокомандующий дважды в сутки подробно заслушивает командование Объединенной группировки, а также отдельных командующих и командиров по обстановке", - сказал Шойгу, подчеркнув, что все доклады выполнены детально по каждому из направлений в зоне СВО.

Ранее Шойгу сообщил, что с начала контрнаступления, которое датируется 4 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 26 тысяч бойцов, а также 3 тысячи единиц различного вооружения.

Кроме того, Шойгу доложил о переходе российских сил в контратаку на Краснолиманском направлении. ВС России продвинулись на полтора км в глубину и на два км по фронту.