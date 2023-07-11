В НАТО заявили, что не стремятся к конфликту с Россией

В НАТО утверждают, что они не угроза для России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Североатлантический альянс не представляет угрозы для России и не стремится к конфликту с ней. Об этом сказано в заявлении НАТО по итогам первого дня саммита в Вильнюсе.

"В свете ее враждебной политики и действий мы не можем рассматривать Россию нашим партнером", - говорится в документе альянса.

В коммюнике также сказано, что НАТО желает поддерживать открытыми каналы связи с Москвой, чтобы снизить риски и не допускать эскалации.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина получит приглашение в альянс только в том случае, если все страны-участники военного блока дадут свое согласие, а Киев выполнит ряд условий. При этом сроки выдачи официального приглашения названы не были.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, дал понять западным коллегам, какие шаги примет Россия, если НАТО всё же осуществит планы по расширению альянса. Сейчас на повестке дня у альянса стоит вопрос с членством Швеции.