Лавров назвал адекватными шаги России в ответ на возможное расширение НАТО Фото: REUTERS

Власти России предпринимают адекватные и заблаговременные шаги в ответ на вероятное расширение НАТО за счет Швеции и Украины, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Шаги мы предпринимаем адекватные и заблаговременные», – сказал глава МИД России в ходе пресс-конференции.

По словам дипломата, его поразило, как быстро Финляндия и Швеция отказались от нейтрального статуса и его преимуществ ради вступления в Североатлантический альянс. Как отметил Лавров, НАТО намерена осваивать территорию этих стран, в том числе размещать свою инфраструктуру у границ России. Москва понимает, какие меры нужно принять для обеспечения своей безопасности, добавил министр.

Напомним, Финляндия официально стала членом Североатлантического альянса 4 апреля 2023 года. В Кремле заявляли, что вступление Финляндии в НАТО несет новое обострение ситуации, и отметили, что Россия считает расширение альянса посягательством на ее безопасность.

Накануне стало известно, что Турция может одобрить заявку на вступление Швеции в НАТО уже этой осенью.