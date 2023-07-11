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НовостиВ мире11 июля 2023 15:34

В НАТО сообщили, когда Украина получит приглашение вступить в альянс

Столтенберг: Украину возьмут в НАТО, когда будут выполнены все условия
Дарья ЧИПУРНАЯ
Столтенберг рассказал о судьбе Украины в НАТО

Столтенберг рассказал о судьбе Украины в НАТО

Фото: REUTERS

Украина получит приглашение на вступление в НАТО только когда будет получено одобрение от всех стран-членов альянса, а также когда Киев выполнит все поставленные ему условия. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на стартовавшем в Вильнюсе саммите альянса.

"Мы сможем пригласить Украину, когда союзники решат, что условия для этого соблюдены", - заявил Столтенберг, не назвав при этом сроков возможного приглашения.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус допустил, что Украина может вступить в НАТО быстрее, чем другие члены военного блока.

Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, еще до приезда на саммит в Литву раскритиковал позицию НАТО о перспективе вступления Киева в альянс, при этом сам признавал невозможность принятия страны до завершения украинского конфликта.

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, какие шаги примет РФ в случае расширения НАТО.