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НовостиВ мире11 июля 2023 16:34

"Прошлое было разминкой": Эрдоган заявил о новом этапе отношений Турции и США

Эрдоган на встрече с Байденом объявил о новом этапе в отношениях Турции и США
Дарья ЧИПУРНАЯ
Эрдоган и Байден беседуют на полях саммита НАТО в Вильнюсе

Эрдоган и Байден беседуют на полях саммита НАТО в Вильнюсе

Фото: REUTERS

В отношениях Турции и Соединенных Штатов Америки начинается новый этап. Такое объявление сделал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с американским лидером Джозефом Байденом на полях саммита НАТО в Вильнюсе, который стартовал 11 июля.

"Наши прошлые встречи были своего рода разминкой. Но сейчас мы начинаем новый этап", - сказал Эрдоган.

Эрдоган также поблагодарил Байдена за поздравления с его переизбранием на пост главы Турции. По его словам, настало время для консультаций на уровне глав государств в рамках стратегического механизма. И саммит в Литве станет первым к этому шагом.

Напомним, 10 июля Эрдоган заявил, что Турция одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО только в случае успешной евроинтеграции своей страны. В США в ответ посоветовали Турции не связывать между собой эти вопросы. Вечером того же дня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ему удалось убедить Эрдогана ратифицировать присоединение Швеции к альянсу. При этом он не уточнил судьбу Анкары в Евросоюзе.