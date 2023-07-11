Страны НАТО выразили поддержку "формуле мира" Зеленского

Страны НАТО поддержали "формулу мира" Зеленского Фото: REUTERS

Страны НАТО выразили поддержку "формуле мира" президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сказано в декларации, опубликованной по итогам первого дня саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе.

"Мы приветствуем и поддерживаем стремление президента Зеленского изложить принципы такого мира в его "формуле мира", - говорится в документе НАТО, где также сказано, что для его реализации потребуется вывод российских войск.

Ранее Владимир Рогов, возглавляющий общественное движение "Мы вместе с Россией", назвал "формулу мира" Зеленского неадекватной, поскольку предложенные им принципы доказывают его стремление реализовывать план западных союзников до последнего украинца.

Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет, в свою очередь, назвал предложенный Зеленским план утопичным, цель которого ввергнуть Украину в жернова конфликта все глубже.