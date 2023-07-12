Марочко сообщил об отражении пяти атак ВСУ под Серебрянским лесничеством в ЛНР Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России отразили около пяти атак украинских войск, пытавшихся вернуть позиции в районе Серебрянского лесничества в Луганской народной республике, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районе Серебрянского лесничества, Григоровки и Белогоровки вооруженные формирования Украины одновременно попытались осуществить наступления с целью вернуть утраченные ранее позиции. Нашими войсками было отражено около пяти атак», – сказал офицер в беседе с ТАСС.

По его словам, российские военнослужащие во время удара по подразделения ВСУ применили авиацию, артиллерию и огнеметные системы.

Накануне Марочко сообщил, что ВС России существенно продвинулись в направлении Купянска. По его словам, российским военным удалось занять несколько территорий на востоке Харьковской области.

Сайт KP.RU писал, что в Минобороны Украины признали продвижение российских войск на четырех направлениях.