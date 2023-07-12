Марочко сообщил об ожесточенных боях к юго-западу от Артемовска

К юго-западу Артемовска идут ожесточенные бои Фото: REUTERS

К юго-западу Артемовска в Донецкой народной республике идут ожесточенные бои, сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республике в отставке Андрей Марочко.

«Вооруженные формирования Украины не оставляют попыток занять высоты в районе населенного пункта Клещеевка. Противник ведет огонь из различных видов артиллерии, в том числе натовского калибра», – рассказал он в беседе с РИА Новости.

Как отметил офицер, украинские войска не испытывают недостатка в снарядах, о чем можно судить по интенсивности обстрелов с их стороны. По словам Марочко, «огневой вал для штурмовиков» обеспечивается по три-пять раз в день.

Напомним, на прошлой неделе временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что населенный пункт Клещеевка, расположенный к югу от Артемовска, находится полностью под контролем Вооруженных сил России.

В прошлый четверг, 6 июля, российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по украинской технике в районе Клещеевки, был уничтожен бронетранспортер ВСУ.