Стакан горячей воды до обеда и тарелка супа: эндокринолог объяснила, что поможет похудеть

Эндокринолог Павлова посоветовала пить стакан теплой воды до обеда для быстрого насыщения едой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зухра Павлова, врач-эндокринолог из клиники МГУ, предложила рекомендацию ежедневно перед обедом выпивать стакан горячей воды (до 50 °C). По ее мнению, такой метод сравним с "волшебной таблеткой", так как вода заполняет желудок и стимулирует выработку гормона насыщения - холецистокинина.

Горячий суп на обед является еще одним обязательным компонентом для тех, кто стремится похудеть, пишет доктор Павлова в своем Telegram-канале.

"Он должен быть умеренно жирным, с твердыми кусочками пищи, которые необходимо тщательно пережевывать", - уточняет Павлова. Борщ, щи, уха или любой овощной суп на мясном бульоне способствуют выработке холецистокинина, отмечает эксперт.

Врач уточнила, что для людей, страдающих от проблем с мочевой кислотой, запрещено употребление супов на мясном бульоне, а также супов с щавелем и шпинатом. Вместо этого им рекомендуется употреблять только овощные супы.

По словам Павловой, горячий суп помогает ощутить сытость при употреблении меньшего количества пищи, что позволяет избежать переедания. Однако, она не рекомендует употребление супов-пюре, так как в них отсутствует необходимость жевать, а зубам требуется нагрузка.

Как заключает эксперт, медленное и тщательное пережевывание пищи помогает человеку быстрее насытиться.

Отметим, что ранее KP.RU писал о том, что доктор Павлова объяснила, что одна сладкая булочка в месяц не может служить угрозой для талии, были названы группы людей, кому опасно много пить в жару и ученые раскрыли неожиданный "эффект Илона Маска".