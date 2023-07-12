Пушилин: ВСУ отброшены на исходные позиции на Угледарском направлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские войска во время наступления на Угледарском направлении понесли серьезные потери и были отброшены на свои исходные позиции. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Видим на угледарском направлении безуспешные попытки занять наши позиции, при серьезных потерях противник отброшен на исходные позиции», - заявил врио главы ДНР в эфире «Соловьев Live».

Напомним, ранее Пушилин сообщил о положении на Краснолиманском направлении, отметив, что Вооруженные силы (ВС) России серьезно улучшили свои позиции. Врио главы ДНР также заявил об уничтожении большого количества как живой силы, а так и военной техники украинской армии.

При этом Пушилин отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сменили свою тактику, уточнив, что украинские войска перестали бросать в бой крупные силы и перешли к действиям малыми группами.