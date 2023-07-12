Фото грустного и одинокого Зеленского на саммите НАТО рассмешило Интернет Фото: REUTERS

Пользователи Twitter иронично прокомментировали фото с президентом Украины Владимиром Зеленским, одиноко стоящим на саммите Североатлантическом альянсе в Вильнюсе.

В соцсети появилось фото со встречи лидеров НАТО. Пользователи Сети отметили на снимке украинского президента, который стоял абсолютно один, пока остальные участники саммита разговаривали друг с другом.

Американский комик и журналист Джексон Хинкл даже запостил мем с этой фотографией, обратив внимание, что "У Путина гораздо больше друзей, чем у Зеленского". Он вспомнил фото с церемонии принятия в состав России ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона в сентябре 2022 года и сопоставил со снимком одинокого украинского президента, брошенного всеми.

Фото грустного и одинокого Зеленского на саммите НАТО рассмешило Интернет Фото: из соцсетей

Не остались в стороне и простые пользователи Twitter.

«Этот парень так одинок», - отметил один из пользователей

Другой комментатор заявил, что Зеленский «выглядит нелепо».

«Они попользовались им и бросили», - заявил еще один комментатор.

«Пора избавиться от паразита», - добавил другой.

Другой комментатор отметил, что «близится конец для Зеленского».

Напомним, ранее украинский президент еще до приезда на саммит НАТО устроил истерику из-за позиции блока, назвав «абсурдным» отсутствие «временных рамок ни для приглашения, ни для членства Украины в альянсе».