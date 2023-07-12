Hurriyet: Турция не отвернулась от России в сторону Запада и поддерживает диалог Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анкара не отвернулась от Москвы и поддержит с ней «прозрачные переговоры». Об этом пишет газета Hurriyet.

«Мнение о том, что Турция отвернулась от России и полностью повернулась лицом к Западу, не соответствует действительности», - приводит издание заявление источника в правительственных кругах.

Как заявляет собеседник СМИ, Анкара собирается продолжать проводить политику баланса, а турецкое руководство нацелено развивать отношения с западными странами и Европой, одновременно поддерживая «прозрачные переговоры» с российским президентом Владимиром Путиным.

Напомним, накануне президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО только при успешной евроинтеграции своей страны в Евросоюз. Вечером того же дня генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что ему удалось убедить турецкого лидера ратифицировать присоединение Швеции к блоку.