ВОЗ назвала высоким риск глобального распространения холеры

ВОЗ назвала высоким риск мирового распространения холеры. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Риск глобального распространения холеры очень высок. Такой вывод озвучила Всемирная организация здравоохранения в докладе, опубликованном на сайте организации в среду 22 марта.

Сообщается, что о зарегистрированных случаях холеры сообщили уже 24 страны. Самая неблагополучная ситуация в этом отношении складывается в Африке и на Ближнем Востоке,

Грозит ли России вспышка холеры, отвечает академик РАН, экс-главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. Подробности здесь на KP.RU.

Напомним, холера – крайне заразная инфекция, она провоцирует эпидемии, имеет высокий процент летальных исходов, поэтому отнесена по всему миру к категории карантинных и высокопатогенных. Всё о том, как распознать холеру, здесь на KP.RU.

Тем временем Роспотребнадзор сообщил, что в Подмосковье госпитализировали пациента с признаками сибирской язвы. Ранее два случая сибирской язвы были выявлены в Чувашии.