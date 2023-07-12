Российские войска уничтожили склады с топливом ВСУ в Одесской области Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России уничтожили склад украинских войск с топливом в Одесской области, сообщает Министерство обороны РФ.

«В районах населенных пунктов Малодолинское и Черноморск Одесской области уничтожены склады топлива для украинской военной техники», – говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Кроме того, в районе населенного пункта Ямполь Донецкой народной республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 5 бригады национальной гвардии Украины. За сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 74 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины в 107 районах, отметили в Минобороны РФ.

Напомним, накануне Вооруженные силы России уничтожили склад ВСУ с западными авиаракетами в Николаеве. Подполье города сообщило, что ими вооружали украинские самолеты на местном аэродроме.

В мае этого года российские войска уничтожили хранилище топлива для военной техники ВСУ в Львовской области.