Джонни Депп едва не лишился двух домов в Голливуде из-за судов с Эмбер Херд Фото: REUTERS

Знаменитый актер Джонни Депп едва не лишился двух особняков в Голливуде из-за трат на суды с бывшей супругой Эмбер Херд. Об этом рассказали в издании Daily Mail.

Известно, что актеру удалось вернуть возможность владения недвижимостью после того, как он мог потерять право выкупа двух особняков на западе Голливуда. Для погашения долгов Деппу пришлось взять кредитов на общую сумму в десять миллионов долларов.

На один из домов наложили взыскание в 4,28 миллиона рублей, а на другой — около пяти миллионов. После выплаты долгов Депп вернул себе право собственности.

Напомним, что в 2022 году проходил суд между актером Джонни Деппом и его бывшей супругой, актрисой Эмбер Херд. Экс-супруга обвинила бывшего мужа в избиении и употреблении наркотиков, сам же Депп выдвинул встречное обвинение в клевете.

Завершился суд только в начале лета 2022 года, а по решению суда Эмбер Херд должна была выплатить 15 миллионов долларов Деппу, а он же должен бывшей супруге 2 миллиона за моральную компенсацию.