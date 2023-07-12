«Я ничего не понимаю»: Илон Маск раскритиковал обращение Байдена Фото: REUTERS

Невнятная речь президента Соединенных Штатов Джо Байдена на показе фильма «Американец, рожденный китайцем», ввела в ступор известного бизнесмена Илона Маска. Свое недовольство он выразил в своем Twitter-аккаунте.

— Кто-то должен это перевести. Ничего не понимаю, — говорится в публикации владельца Twitter.

Фото: скрин поста Илона Маска в Твиттере "Кто-то должен это перевести. Ничего не понимаю"

Напомним, что ранее странное поведение президента США Джо Байдена шокировало пользователей социальных сетей. После спуска по трапу самолета он внезапно остановился и начал приседать. Некоторые из пользователей даже предположили, что у Бадена развилась болезнь Паркинсона.

Это не единственная странность от Джо Байдена за последнее время. Во время выступления в Южной Каролине он также неожиданно стал пинать ногой трибуну, объяснив это тем, что она не работает. После этого он повернулся спиной к зрителям, а затем снова пнул трибуну.