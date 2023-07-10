Байден внезапно начал приседать на трапе самолета

Приседание президента США Байдена на трапе самолета удивило пользователей сети Фото: REUTERS

Очередное видео со странным поведением президента Соединенных Штатов Джо Байдена появилось в сети. В ролике видно, как глава государства спускается по трапу самолета. Во время этого он неожиданно останавливается и делает небольшой присед.

Видео вызвало большое количество шуток со стороны пользователей сети. Так, один из них написал: «опасность прибыла». Другой заявил, что «миссия выполнена».

Еще один комментатор посетовал, что американский президент опять прыгает. Другой предположил, что Байден страдает болезнью Паркинсона.

«А знак «смотрите под ноги» всегда был на трапе?» - сыронизировал один из пользователей.

Байден не в первый раз ведет себя странно. Так, недавно президент США во время интервью одному из телеканалов ушел со съемочной площадки, несмотря на то, что прямой эфир еще продолжался.

Ранее он положил руку на сердце во время исполнения гимна Индии и простоял в таком положении четверть минуты. А до этого Байден закончил свою речь на саммите по оружейной безопасности в Коннектикуте фразой «Боже, храни королеву».