Байден не смог выговорить количество членов НАТО на саммите в Вильнюсе Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не смог выговорить количество членов Североатлантического альянса во время выступления на саммите в Вильнюсе.

— Скоро НАТО станет тридцать вторым. Будет тридцать три свободных. Три, два свободных члена, защищающих вместе наших людей и территории, — сказал Байден во время речи по итогам саммита НАТО.

Напомним, что вступившая в Альянс Финляндия стала 31-м членом НАТО, а произошло это 4 апреля 2023 года.

Помимо этого Байден довольно едко пошутил на тему того, что Украину могут принять в НАТО за 80 минут, от чего сидящий рядом Зеленский впал в ступор, пытаясь выдать смех, но реакция показала его недовольство подобной иронией.

При этом в последнее время Джо Байден достаточно часто остается непонятым. Так например Илон Маск в своем Twitter-аккаунте попросил кого-нибудь перевести выступление Байдена на показе фильма «Американец, рожденный китайцем», в котором его невнятную речь просто невозможно понять.