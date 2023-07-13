Госдума запретила самовыгул домашних собак и кошек

В России запретили самовыгул домашних питомцев. Фото: REUTERS

В России законодательно запретили самовыгул домашних питомцев. Об этом сказано в соответствующем законе, который принят в третьем чтении российской Государственной Думой.

«При выгуле домашних животных исключается возможность их свободного, неконтролируемого передвижения вне специальных мест, разрешенных органами местного самоуправления для их выгула», - говорится в сообщении пресс-службы законодательного органа.

Напомним, теперь российские губернаторы и заксобрания регионов имеют права самостоятельно решать, как им обращаться с бездомными кошками и собаками. Но с важными исключениями. Так, не допускается никакой эвтаназии, гуманного умерщвления и тому подобных мер.

Накануне домашний алабай загрыз насмерть 9-летнюю девочку в Чечне.

Также сообщалось, что стая бездомных собак напала на семилетнюю девочку в городе Углегорске на Сахалине, возбуждено уголовное дело.