Никакой эвтаназии: Госдума приняла закон о правилах обращения с бродячими животными

Финансирование строительства и содержания приютов возложили на плечи региональных бюджетов. А животные плодятся куда быстрее, чем появляются лишние деньги в казне Фото: Shutterstock

Что делать с бродячими кошками и собаками обсуждают в стенах парламента уже далеко не в первый раз. И, скорее всего, не последний. Дело в том, что эта сфера жизни в России отрегулирована далеко не лучшим образом. Некоторые считают, что не отрегулирована толком вообще. Предыдущие изменения в законе касались строительства приютов. Но после этого в ряде регионов были зафиксированы случаи нападения агрессивных, обездоленных собак на людей. Дело в том, что финансирование строительства и содержания приютов возложили на плечи региональных бюджетов. А животные плодятся куда быстрее, чем появляются лишние деньги в казне.

И вот сегодня в третьем, окончательном, чтении были узаконены новые нормы — теперь губернаторы и заксобрания регионов имеют права самостоятельно решать, как им обращаться с бездомными кошками и собаками. Но с важными исключениями .

- Никакой эвтаназии, гуманного умерщвления и прочих дикостей, - объяснил KP.RU первый заместитель председателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов.- Хотя такие предложения были, но все 7 предложенных законопроектов с этой нормой мы отклонили. Это была наша принципиальная, политическая позиция. Так что 17 и 18 главы закона, касающиеся приютов и гуманного обращения остались неизменными. Надо повышать у людей ответственность, чтобы они не относились к собакам и кошкам, как к игрушкам и не выкидывали их на улицу, наигравшись. А так регионы теперь сами в праве решать, что им делать. Нужны пункты временного размещения — пожалуйста. Частные приюты — пожалуйста. Хоть уроки доброты в школах проводите.

- Финансирование так же осталось на региональных уровнях?

- Да, это нормы не изменились.

- А есть ли в принятых актах что-то про чипирование домашних питомцев?

- Вопросы учета и идентификации разрабатываются. Это будут следующие изменения, которые мы планируем подготовить уже к осени . С Минприроды они уже согласованы, сейчас необходимо выстроить юридическую технику, — сообщил депутат.

Законопроект, принятый сегодня, имел очень широкий общественный резонанс именно из-за вопросов эвтаназии. Многие были категорически против и опасались, что ряд регионов примут на своем уровне допустимость умерщвления бездомных собак. Но были и те, кто считает такие санитарные зачистки вполне приемлемыми. Но депутаты поставили в этих спорах жирную точку. Мировой опыт говорит о том, что просто отстреливать собак не выход из положения и приведет только к ухудшению ситуации. Только стерилизация и строгий учет домашних питомцев может привести к регулированию численности популяций кошек и собак на улицах городов.

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